Mentre si continua a decantare l’obiettivo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, ecco che l’ennesimo azzeccagarbugli regionale, non uno qualunque ma il Ragioniere generale in persona, mettendosi letteralmente sotto le scarpe la volontà del parlamento e il dettato della legge, apre le maglie per nuove assunzioni nelle società partecipate della Regione".

il parlamentare della maggioranza , conclude: "Musumeci ci dica subito, e lo dimostri con fatti concreti, se è il presidente della Regione eletto dai siciliani o un pupiddu nelle mani della burocrazia. Imponga il ritiro immediato della vergognosa circolare!".

. ""E così - prosegue De Luca - nonostante dal 2010 sia vietato assumere nuovo personale, il Ragionier Giovanni Bologna pensa di poter autorizzare le partecipate, con una semplice circolare, ad assumere il 50% del nuovo personale di cui avessero bisogno tramite nuovi concorsi, invece che attingendo all'albo di cui alla legge 21/2014". Il riferimento è alla circolare 13810 del 20 marzo scorso, inviata dal ragioniere Generale Giovanni Bologna a tutte le società partecipate o controllate dalla Regione, con la quale si apre la possibilità di indizione di nuovi concorsi per il reperimento del 50% del personale necessario, utilizzando solo in parte l'Albo già esistente del personale delle società in liquidazione.