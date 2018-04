"Avremmo bisogno di centinaia di tecnici. Disponiamo di consistenti forme di denaro ma senza progetti di qualità" .

Abbiamo 2.350 dipendenti che usufruiscono della legge 104. E ci sono casi di dipendenti che si sono fatti adottare per legittimare i benefici della legge" . Così Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa, a proposito della gestione del personale della Regione. Il presidente della Regione ha toccato l'argomento dei regionali rispondendo a una domanda sulla difficoltà di realizzare i progetti esecutivi di opere già finanziate. Musumeci a quel punto ha ricordato anzi tutto la difficoltà ne far muovere i dipendenti dagli uffici periferici a quelli centrali. Per poi tirare fuori i numeri relativi alla 104, la legge che consente di essere trasferiti per assistere un congiunto disabile. "Ne parleremo con le organizzazioni sindacali, sono convinto che le troveremo dalla nostra parte. Il tempo dei giochetti, delle coperture e dei ricatti reciproci è scaduto. Abbiamo 13mila dipendenti ma i nostri uffici non possono disporne - ha aggiunto -. Avremmo bisogno di laureati in economia, avvocati. E tra due anni andranno in pensione in tremila". E ancora: