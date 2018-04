Balsamo lo scorso 9 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua abitazione. L’uomo era stato infatti coinvolto in un’inchiesta sul traffico di mezzi pesanti e nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio e ottenendo una confisca poi diventata definitiva.

Balsamo faceva parte della banda dei tir che nei primi dieci anni del 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Per quell’accusa, il 67enne venne condannato".

Chi è Cosimo Balsamo, pregiudicato bresciano di 67 anni, secondo i carabinieri l’autore dei due omicidi avvenuti in provincia di Brescia, attualmente ricercato dalle forze dell’ordine? La sua storia la ricostruisce Corriere.it: "