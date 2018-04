(ANSA)

- "È in corso un nuovo fascismo grillino. Non posso stare in un posto in cui non sono gradito e non essendo gradito a Musumeci me ne vado con una certa leggerezza. Rimango però assessore alla cultura di Urbino. Rassegnerò le mie dimissioni a Mattarella (Maria Mattarella, nipote del capo dello Stato e segretario generale della Regione ndr) dopodiché farò il consulente a pagamento". Così l'assessore dimissionario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi, a margine di una conferenza stampa allo Steri dopo le polemiche sulle sua uscita dalla giunta siciliana. Alla conferenza è presente anche il soprintendente del mare, Sebastiano Tusa, indicato come possibile successore di Sgarbi, che il critico ha abbracciato salutandolo con una battuta "Ecco il conte Tusa".e l'anima della capitale della cultura. Dal meridione viene uno slancio maggiore rispetto alle città di Mantova e Pistoia. Crocetta non ha mai parlato nel suo mandato con Orlando del tema Palermo capitale della cultura. Io sarei il naturale assessore di Orlando, anche se sono un suo antagonista politico, siamo stati noi ad aver creato un ponte tra Palermo e la Regione siciliana". Cosi l'assessore dimissionario Vittorio Sgarbi, nel corso di una conferenza allo Steri sulla quadreria della regia Università di Palermo. "Il dialogo tra Università e palazzo Abatellis è il segnale culturalmente più importante - ha proseguito Sgarbi - concludo il mio mandato politico con una collaborazione storicamente importante".