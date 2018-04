I carabinieri della Compagnia di La Spezia indagano ancora su un caso di femminicidio che scuote nuovamente la cittadina ligure di Sarzana. Secondo una prima ricostruzione a una donna, di 53 anni, sarebbero state inferte delle profonde e letali ferite alla gola. Ad avvisare le forze dell’ordine i vicini, insospettiti da alcuni rumori.Al momento il primo sospettato è il compagno della donna ritrovata esanime nella sua abitazione. L’uomo, rintracciato nella tarda serata di ieri, è tuttora in stato di fermo e in attesa di essere ascoltato dal procuratore capo di La Spezia Antonio Patrono. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.Già nell’agosto 2014 la stessa cittadina venne macchiata da un altro femminicidio, quando Antonietta Romeo venne trovata uccisa dal marito.