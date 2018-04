ha ucciso due imprenditori nel Bresciano e poi si è tolto la vita in un parcheggio ad Azzano Mella. Era a bordo di un pick-up sottratto a una delle vittime. Ha parcheggiato il mezzo è si è sparato un colpo di pistola in testa.di Balsamo si chiamava Elio Pellizzari, imprenditore di 78 anni. L'uomo è stato freddato in un capannone a Flero, in provincia di Brescia. Il killer era arrivato in auto, era sceso, e una volta nel capannone e aveva sparato ferendo anche un operaio. L'azienda si occupa di commercio di veicoli industriali. "Mi hai rovinato" avrebbe gridato Balsamo prima di sparare e di fuggire in auto. Successivamente Balsamo ha ucciso a Carpeneda di Vobarno, James Nolli, un altro imprenditore che era anche stato suo coimputato nel processo per la banda dei Tir per il quale Balsamo era stato condannato.nel capannone di Flero, era stata coinvolta nel processo. Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua abitazione.