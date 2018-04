Sembra un altro avvertimento con il fuoco, stavolta messo in atto mentre il locale era aperto. È quanto accaduto ieri sera a Siracusa, in un lounge bar nel centralissimo viale Teracati. È stato dato alle fiamme intorno alle 22 e nel rogo è rimasto seriamente ferito un dipendente del locale che adesso si trova ricoverato al centro ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Sono intervenuti i vigili del fuoco, per domare le fiamme, e sul posto sono arrivate pattuglie di carabinieri e polizia. Agli uomini della polizia sono affidate le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, mentre il proprietario del locale era uscito per buttare l’immondizia, due persone si sono introdotte all’interno del locale e hanno appiccato l’incendio facendo esplodere qualcosa a cui gli inquirenti stanno cercando di dare un nome, se un ordigno o del liquido infiammabile. Un dipendente che era intento a fare le pulizie all’interno ha riportato ustioni e per questo è stato trasportato in ospedale. Sulla natura dolosa e la pista intimidatoria, dunque, sembrano esserci pochi dubbi anche se gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi.

SIRACUSA -