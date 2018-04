Parenti, amici e compagni di scuola si sono stretti attorno alla famiglia di Gianluca Tramuto, il sedicenne deceduto in ospedale dopo una settimana di agonia: il funerale è stato celebrato nella tarda mattinata di oggi, tra l'incredulità di chi aveva sperato fino all'ultimo nel miracolo.stava tornando a casa con gli amici, a bordo di una bicicletta, quando è avvenuto lo schianto con un'auto, all'altezza di via Duca della Verdura.Poi l'allarme e la disperata corsa a Villa Sofia, dove il sedicenne è arrivato in condizioni disperate. Per sette giorni i familiari non hanno mai abbandonato l'ospedale, la speranza è sempre rimasta accesa. Le condizioni sono successivamente precipitate, fino all'accertamento della morte cerebrale effettuato dai medici del reparto di Neurorianimazione."Non ti scorderò mai - scrive l'amica Morena su Facebook - fratellino mio, ti dobbiamo ricordare col tuo sorriso perfetto. Ogni giorno mi sveglio e il primo pensiero sei sempre tu, non è un addio ma è un arrivederci"."Il quartiere - dice Gioacchino Tramuto, cugino del ragazzo - ci dà tanta forza e solidarietà. Tutti amavano questo ragazzo, era meraviglioso, allegro, di una simpatia innata. Ultimamente - aggiunge - ho trovato su internet alcuni video che pubblicava. E' riuscito a strapparmi un sorriso anche in questo momento di grande dolore".