Le nuove norme, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità, impongono agli enti locali una migliore gestione delle entrate e una maggiore efficienza della riscossione. Gli amministratori locali siciliani avranno l'opportunità di approfondire questo tema ascoltando una serie di interventi qualificati venerdì 6 aprile a partire dalle 9,30 alla Real Cantina Borbonica di Partinico (Palermo) in via Principe Umberto 312.è organizzato dal Comune di Partinico e dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Palermo, con la partnership tecnica di AreaRiscossioni e Smmart Post.attraverso una gestione moderna, trasparente, efficiente di processi economici che fino ad oggi sono passati in secondo piano. L'appuntamento, rivolto a politici, revisori contabili e operatori del settore e opinion maker degli Enti Locali, parte da una concreta esigenza: quella prevista dalle nuove norme, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che impongono agli enti locali una migliore gestione delle entrate.Il primo panel è dedicato al Fondo crediti di dubbia esigibilità con gli interventi di Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell'Anci Sicilia, Nino Mineo, presidente Asfel Sicilia, Angelo Cuva, docente dell'Università di Palermo. Il secondo panel riguarda “efficientamento della riscossione e modalità di affidamento” con gli interventi di Antonino Sciacchitano, presidente commissione Enti locali dell'Ordine dei commercialisti di Palermo, Giuseppe Catizone, marketing and communication consulting, Raffaele Gatti di Smmart Post e Annalisa Todesco di AreaRiscossioni. Modera il giornalista Salvo Toscano.