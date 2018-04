Secondo quanto ricostruito dal pm Giulia Beux, Marino aveva scoperto che l'ex marito (un carabiniere) la tradiva, così ha chiesto la separazione. Dopo qualche tempo cominciò una relazione con Billitteri, pizzaiolo di Belmonte Mezzagno (Pa) e nel 2017 (a maggio e ottobre) furono incendiate, proprio dal pizzaiolo, le auto del carabiniere e dell'amante di quest'ultimo. A inchiodare Billitteri, che ha confessato il reato (pur scagionando la compagna da ogni responsabilità), sono state le telecamere che l'hanno inquadrato mentre versava la benzina e dava fuoco alle vetture. Marino è stata condannata come mandante dei danneggiamenti e per lo stalking in quanto avrebbe minacciato l'ex marito per telefono. (ANSA).