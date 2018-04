Nell’arco dell’intervento sono state effettuate 67 contravvenzioni per sosta irregolare ai sensi del codice della strada: in particolare 38 per auto in sosta sul marciapiedi, 12 per sosta al centro della carreggiata, 5 per sosta agli incroci, 8 al centro della carreggiata, 4 sugli attraversamenti pedonali ; 8 autovetture in sosta vietata in zona rimozione sono state prelevate dal carro attrezzi e trasportate in depositeria.

PALERMO - La Polizia Municipale è intervenuta ieri in corso Tukory nella zona dell’Ospedale dei Bambini con due pattuglie del servizio di polizia stradale per i controlli sulla regolarità delle soste, predisposti dal Comandante Gabriele Marchese.