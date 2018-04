PALERMO - Breve colloquio questa mattina a Palazzo dei Normanni tra il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, e Totò Cardinale, leader di 'Sicilia Futura', il movimento di centrosinistra, vicino ai renziani del Pd. Miccichè ha ricevuto Cardinale nel suo ufficio per una visita definita "privata". Cardinale, interpellato dall'Ansa, precisa: "Sono andato in visita al nostro gruppo parlamentare e poi ho incontrato il presidente Miccichè per cinque minuti, so che era in corso una riunione del centrodestra, ovviamente io non ho partecipato"."Nessun significato politico dunque - aggiunge Cardinale - Io quello che penso lo dico pubblicamente". Nei giorni scorsi la decisione dei due deputati regionali di Sicilia Futura, Edy Tamajo e Nicola D'Agostino, di astenersi in aula durante il voto per la proroga dell'esercizio provvisorio aveva scatenato la reazione polemica dei 'Partigiani' del Pd.