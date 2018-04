Si conclude con quattro condanne e un’assoluzione il processo di primo grado che ufficializza che il concorso bandito per l’addetto stampa dal Policlinico universitario di Messina nel 2011 fu pilotato a favore dell’allora giornalista pubblicista Valeria Arena a discapito del giornalista professionista dell'Ansa Gianluca Rossellini. La Arena è stata condannata a un anno e 4 mesi di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per 16 mesi, oltre al pagamento di una provvisionale di 6.000 euro e i danni nei confronti del giornalista Rossellini da liquidarsi in sede civile.Un anno di reclusione e 12 mesi di interdizione inflitte alle giornaliste Alessandra Ziniti della redazione palermitana de La Repubblica e Laura Oddo, addetta stampa dell'Ismett, che facevano parte della commissione che assegnò l'incarico alla Arena, e la dirigente del nosocomio universitario Giuseppa Sturniolo. È stato invece assolto perché il fatto non costituisce reato l’ex direttore generale del Policlinico di Messina Giuseppe Pecoraro.