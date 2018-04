È un ex sorvegliato speciale, che sarebbe legato al clan Madonia, l'uomo sospettato di aver ucciso la coppia di gelesi in una sala slot ieri a Caravaggio, nel Bergamasco.Le vittime sono un uomo e una donna, una coppia italiana di 51 e 40 anni che si trovava nel locale. Si tratta di, originario di Gela, ex detenuto, era stato al 41 bis, e, nata a Crema, sua compagna: entrambi erano residenti a Sergnano, in provincia di Cremona.A quanto si è appreso, il presunto omicida aveva avuto in passato un legame sentimentale con la donna rimasta uccisa. L'ipotesi è che quindi si tratti di un duplice delitto passionale.I due sono stati freddati con quattro colpi di pistola. In fuga l'omicida. Le forze dell'ordine hanno già recuperato i filmati nel locale per rintracciare l'omicida, scappato con una donna, sembra a bordo di una Panda che si sarebbe diretta verso la vicina cittadina di Treviglio.