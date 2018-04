A Crotone, l’ennesimo incidente mortale avvenuto sul posto di lavoro. Un muro di contenimento è crollato nel cantiere edile per la ristrutturazione di una via, sul lungomare che porta al sito archeologico di Porta Colonna. Due operai, un italiano (originario di Isola Capo Rizzuto) e un ucraino, sono rimasti schiacciati e uccisi, mentre un terzo uomo è stato ferito e trasportato subito in ospedale.

Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dalle macerie e hanno messo in sicurezza l’area interessata.