In tutti e tre i casi hanno fatto irruzione con il volto coperto da occhiali e cappellino da baseball: impugnando dei taglierini hanno minacciato dipendenti e clienti. I due sono finiti in trappola in seguito ad un controllo della squadra mobile che hanno fermato un ciclomotore.

A bordo c'erano proprio i due giovani, che hanno subito tentato di sbarazzarsi di cappellini e armi da taglio. I poliziotti hanno quindi ritenuto necessario effettuare una perquisizione nelle abitazioni dei due, dove sono stati trovati gli indumenti utilizzati durante i colpi, compresa la felpa a maniche lunghe indossata da uno dei due giovani per nascondere i tatuaggi nonostante le alte temperature. Inoltre, sia Rizzo che Bottino sono stati riconosciuti dai testimoni.

Si tratta di due palermitani, Alberto Rizzo e Dario Piero Bottino, ventunenni. I due sarebbero fuggiti con un totale di circa tremila euro, dopo le rapine messe a segno la scorsa estate.