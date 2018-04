In questi giorni, l’Amministrazione comunale sta inviando il modello F24 precompilato e che riporta l’importo dell'acconto da versare, calcolato - in attesa della deliberazione delle tariffe valide per l’anno 2018 - sulla base delle tariffe TARI vigenti nell’anno 2017, comprensive dell’addizionale provinciale prevista per legge.

La rata di saldo, per la quale è previsto l’invio di una successiva comunicazione, dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2018 e terrà conto delle tariffe deliberate - o confermate - dall’Amministrazione comunale per l’anno 2018.

PALERMO - Il 30 aprile prossimo scade il termine per il pagamento dell’acconto TARI anno 2018.