Parole entusiastiche sono state pronunciate a riguardo dall’assessore regionale aAl’agricoltura e alla pesca Edy Bandiera: “Sono orgogliosamente stupito dai traguardi raggiunti dal vino siciliano. Venti, venticinque anni fa sarebbe stato impensabile immaginare una crescita esponenziale di cantine, imprenditori e pertanto lavoro diretto e indotto e ricchezza ricaduta nel territorio che ha fatto crescere la nostra Sicilia. Non possiamo lasciarci scappare quest'opportunità: oggi il vino siciliano rappresenta gran parte di quello italiano nel mondo. Le istituzioni che qui rappresento sono pronte a fare tutto ciò che è necessario per cavalcare questo momento favorevole”.

A commentare i risultati ottenuti anche Salvatore Malandrino, manager regionale Sicilia di Unicredit: “Il nostro istituto sta offrendo alle aziende vitivinicole siciliane degli strumenti per sostenerle nella crescita. Con il nostro network internazionale siamo in grado di accompagnare le aziende vitivinicole all'estero, aiutarle a rafforzare il proprio business e ad inserirsi in nuovi mercati emergenti con ricerca di controparti, attività di formazione specialistica, accordi con player internazionali per marketing online”.

A rivendicare i risultati di Assovini Sicilia è stato il suo presidente Alessio Planeta: “La crescita del valore del vino siciliano, certificato dal report di Unicredit, è la conferma che la strada intrapresa dalle aziende di Assovini sta dando i propri frutti. La Sicilia del vino ha puntato il proprio export sui mercati giusti e ha ancora spazi enormi di crescita nel mondo”.

Occhi puntati adesso su “Sicilia en Primeur”, annuale anteprima dei vini siciliani organizzata sempre da Assovini Sicilia e prevista per la fine questa primavera. La manifestazione avrà luogo – infatti - a Palermo, fra il 3 e il 7 maggio.

Una cifra pari a 46 milioni di ettolitri è il vino prodotto in Italia, cifra che ne fa il primo paese produttore al mondo, il secondo esportatore (21 milioni di ettolitri) e il terzo consumatore (23 milioni di ettolitri). Spicca fra questi dati quello della regione Sicilia: l’isola produce infatti il 10% del vino nazionale ed è la quarta regione, dietro il primato di Veneto, Puglia ed Emilia Romagna. La produzione del vino siciliano cresce in maniera inferiore rispetto agli altri competitors ma mantiene una buona redditività e migliora in qualità.delle economie di Unicredit, che svolge oggi – in collaborazione con Assovini Sicilia – la sua assemblea all’Orto Botanico di Palermo.