Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 5 aprile, in Sicilia.1) CATANIA - Camera del Lavoro, via Crociferi 40, ore 09:00 Il segretario nazionale della Cgil Medici Andrea Filippi fa il punto sulla situazione della salute mentale in Sicilia.2) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Marina Palace, ore 09:30 Incontro, organizzato dall'Ugl, dal titolo 'Le malattie di Internet'. Partecipano, tra gli altri, il dirigente del compartimento della Polizia Postale di Catania Marcello la Bella ed il segretario generale territoriale della Uil Giovanni Musumeci.3) PALERMO - Aula bunker del carcere Ucciardone, ore 09:30 Processo sulla trattativa Stato-mafia, proseguono arringhe le legali. Alle 9:30, al palazzo di giustizia, processo omicidio Fragalà, esame testi.4) PALERMO - Orto Botanico, sala Lanza, via Lincoln 2, ore 10:00 Forum di UniCredit sulle performance delle aziende vinicole siciliane, organizzato da Assovini Sicilia nell'ambito degli eventi di Sicilia en Primeur 2018.5) PALERMO - Palazzina Quattro Pizzi, Arenella, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della mostra "Alla scoperta di Vincenzo Florio pittore del '900".6) SIRACUSA - Ex Convento del Ritiro, via Mirabella 31,ore 11:00 Conferenza stampa per presentare il nuovo comitato scientifico della struttura museale Leonardo da Vinci e Archimede e le sale intitolate a Carmela Montalto e a Carlo Pedretti.7) ACIREALE (CT) - Municipio, ore 11:00 Presentazione della terza edizione della 'Festa dei fiori', organizzata dalla Fondazione del Carnevale, in programma dal 27 al 29 aprile ad Acireale. Partecipa, tra gli altri, il Commissario straordinario Salvatore Scalia.8) CATANIA - Laboratori dell'Infn, via S. Sofia 62, ore 16:00 Prende il via la competizione fotografica internazionale del photowalk per la fisica a cui partecipano i principali laboratori scientifici di tutto il mondo.9) CUSTONACI (TP) - Solina Quartana (Stalla Madonna), ore 17:00 Incontro su "La mafia dopo le stragi", promosso dal "Centro studi Dino Grammatico" e dall'"Associazione antiracket e antiusura Trapani".10) CATANIA - Libreria S.Paolo, via V. Emanuele 182, ore 18:00 Presentazione del libro "Tutti gli uomini di Francesco. I nuovi cardinali si raccontano", del vaticanista Fabio Marchese Ragona. All'incontro, oltre all'autore, partecipano l'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo,o di Catania Salvatore Gristina e il consigliere della Fondazione vaticana 'Jospeh Ratzinger', Don Giuseppe Costa.11) CATANIA - Castello Ursino, ore 19:00 Presentazione dei volumi 'Giallo all'ombra del vulcano', di Letizia Trinches, e 'Il giallo sole di vendicari', di Antonello Carbone. Partecipano, oltre agli autori, le giornaliste Cristina Marra e Mariangela Di Stefano.12) ENNA - Teatro Garibaldi, ore 20:30 Debutto del nuovo lavoro di Sbam Sicily Ballet Around Movement, la compagnia di danza diretta da Melissa Zuccalà, che firma le coreografie di "Amara Satira Omnia", che affronta il tema dell'ambiguità confrontando le maschere di Mozart e Brecht.13) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 In scena "The Aliens" di Annie Baker, traduzione italiana di Monica Capuani e regia di Silvio Peroni. (ANSA).