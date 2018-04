La salma del lavoratore è rientrata ieri nel suo paese e oggi verranno celebrati i funerali.

CASTELTERMINI - Si svolgeranno oggi a Casteltermini i funerali di Giuseppe Tripi, operaio di 47 anni, morto in seguito ad un incidente sul lavoro che si è verificato a Borgo Mantovano, in provincia di Mantova. Tripi, da qualche tempo, si era trasferito a Boca, in provincia di Verona, per ragioni di lavoro riporta oggi il quotidiano La Sicilia.L'operaio, in cantiere, ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 10 metri d'altezza.