e anche uno dei punti che smentirebbero le dichiarazioni di uno degli imputati, Antonino Siragusa.Secondo l'accusa, le persone riprese sarebbero Salvatore Ingrassia e Antonino Siragusa. Una compatibilità ribadita ora in aula dal consulente dell'accusa e che, dunque, confermerebbe la presenza dei due imputati sul luogo del pestaggio. Di contro c'è la perizia della difesa, secondo cui non si tratterebbe di Siragusa e Ingrassia. Sembra inevitabile che la Corte d'assise decida di affidarsi ad un collegio di periti.“Posso dire che siamo stati io, Ingrassia e Abbate (Antonino Abbate, ndr) e Abbate era quello che ha materialmente colpito l'avvocato”. Il dichiarante ha scagionato, però, gli altri tre indagati: Francesco Arcuri, Paolo Cocco e Francesco Castronovo. Quest'ultimo, secondo quando dichiarato da un altro collaboratore, Francesco Chiarello, sarebbe stato colui che colpì il penalista con un bastone. Arcuri, invece, sarebbe il mandante.si è attribuito un ruolo solo nelle fasi preparatorie del pestaggio. A suo dire sarebbe rimasto in macchina. Dunque, non sarebbe lui l'uomo ripreso dalla telecamera. Secondo i pubblici ministeri Francesca Mazzocco e Caterina Malagoli Siragusa, sta mentendo. Il suo racconto non sarebbe genuino, a differenza di quello di Chiarello, picconato dalla difesa nella sua credibilità.