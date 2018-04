- "La legge 104 che tutela chi ha familiari disabili è una norma che merita rispetto. Ecco perché l'unico modo per dare dignità al lavoro delle persone oneste è quello di stanare i furbi che di quella legge fanno un uso distorto. Ho disposto verifiche nelle strutture regionali dell'Isola, anche in collaborazione con altri enti. L'obiettivo è tutelare chi veramente ha bisogno di permessi per accudire i propri familiari bisognosi di assistenza". Così sui social il presidente della Regione, Nello Musumeci. (ANSA).