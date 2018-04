Stava andando a casa, nella zona di Acqua dei Corsari, un quattordicenne palermitano che ieri pomeriggio si è trovato a tu per tu con un uomo che gli avrebbe chiesto di salire in macchina.Era a bordo di una Volkswagen Golf blu, la stessa immortalata dalle telecamere di una stazione di servizio di via Galletti, dove l'adolescente si è rifugiato. Impaurito, si è subito allontanato dalla macchina ed ha chiesto aiuto al dipendente della Q8, da cui è stato lanciato l'allarme.La zona è stata battuta palmo a palmo anche dalle volanti della polizia, ma dell'auto nessuna traccia. Nel frattempo la notizia ha fatto il giro del quartiere, provocando preoccupazione soprattutto tra le mamme. Su Facebook sono decine i post che mettono in guardia: "Allarme - scrive una donna - ieri in via Galletti un uomo ha tentato di far salire in macchina un bambino. Facciamo attenzione".Gli investigatori stanno cercando di risalire al numero di targa del mezzo avvistato. Le indagini sono in corso.