Viale Campania, nel tratto centrale su una superficie complessiva di circa 110 metri quadrati: chiusura al transito veicolare per consentire la collocazione di un palco e la sosta di 12 motocicli.

Divieto di sosta con rimozione nell' intera area.

ore 8:30-21 X Show Internazionale Cavalli arabi (O.D. 233/2018).

Viale Diana, tratto compreso tra l’ingresso al Campo Ostacoli, oltre la bretella di collegamento con viale Ercole/Piano Primo Mag¬gio, e 800 metri da questa. Si autorizza la sosta temporanea in senso parallelo sul lato destro della carreggiata in adiacenza al margine della pista ciclabile, che dovrà rimanere assolutamente libera, solo se le manovre saranno assistite dal personale dell'organizzazione dotato di tutti i presidi di alta visibilità e bandierine di segnalazione.

ore 12:30 area pedonale - Stadio “R. Barbera”.

In occasione della partita di calcio Palermo-Pescara con inizio alle ore 15, sarà istituita l’area pedonale con interdizione del transito veicolare di viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”, da Piazza Leoni a Piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o attraversare viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papa Giovanni Paolo II e le linee raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.

Sabato 07 e domenica 08 aprile 2018.

Evento velico "Campionato Eu¬ropeo Classe Tecno 293 Plus " 31.03.2018 — 07.04.2018. (O.D. 327/2018).

Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale P.ssa Mafalda e viale Principessa Giovanna, in deroga alla O.D. n. 521 del 15/05/2013 ed alla O.D. n. 611 del 29/05/2013 per lo svolgimento " Campionato Euro¬peo Classe Tecno 293 Plus": divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati dovrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di circola¬zione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2.75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Principessa Giovanna, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Regina Elena e viale delle Palme: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati nel senso di marcia in direzione monte a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Principesssa Mafalda, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale delle Palme e viale Regina Elena: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sul lato destro nel senso di marcia in direzione mare, ad eccezione dei carrelli portabarche a condizione che venga garantita sempre la pre¬senza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale. di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.

Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Principe Umberto per consentire la sfilata dei partecipanti all'evento " Campionato Europeo Classe Tecno 293 Plus" si dispone: divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del 01.04.2018 e chiusura al transito veicolare nel medesimo orario e tratto; Tratto prospiciente iI mare e compreso in p.zza Valdesi sino alla carreggiata lato SNAI ( esclusa ): divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del 01.04.2018 e chiusura al transito veicolare;

Piazza Valdesi, carreggiata compresa tra via Principe di Scalea e viale Regina Elena ( lato Snai ): divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 15,00 alle ore 18.30 del 01.04.2018 per consentire ai veicoli provenienti dalla direzione viale Margherita di Savoia raggiungere la località di Mondello durante la temporanea chiusura per con sentire la sfilata degli atleti in viale Regina Elena.

Domenica 8 aprile 2018

La passeggiata a traffico aperto seguirà il seguente percorso: via Libertà, piazza Mordini, via Marchese Ugo, via Emanuele Notarbartolo, piazza Ottavio Ziino, via Leonardo da Vinci, piazza Einstein.

L’evento prevede la chiusura della bretella antistante il parco Uditore.

ore 8-12:30 I Giornata Azzurra (O.D. 330/2018).

Chiusura al transito veicolare con esclusione dei velocipedi parteci¬panti alla manifestazione di viale PV 46, nel tratto compreso tra il viale Cesare Brandi prima della via Patti su entrambe le carreggiate separate da guard-rail: chiusura al transito veicolare con esclusione dei velocipedi partecipanti alla manifestazio¬ne e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel tratto interessato.

PALERMO - La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina durante il prossimo weekend.Sabato 7 aprile la circolazione stradale nella zona nord della città subirà sensibili variazioni, per l’incontro di calcio Palermo - Pescara, allo stadio Renzo Barbera con la consueta chiusura al transito veicolare a partire dalle ore 12:30; è inoltre prevista un’esposizione di motocicli in viale Campania e la chiusura di un tratto di viale Diana che continuerà fino a domenica compresa.Sabato e domenica si concluderà a Mondello, il “Campionato Europeo Classe Techno 293 plus 2018”, competizione di piccole imbarcazioni a vela, iniziata il 31 marzo.Domenica è prevista la manifestazione “Street Workout Palermo”, una passeggiata a traffico aperto che implicherà la chiusura della bretella antistante il Parco Uditore dalle 8.00 alle 20.00 e la manifestazione ciclistica “I Giornata Azzurra” nel quartiere San Filippo Neri dalle ore 8.00 alle ore 12:30.In particolare:Sabato 07 aprile 2018ore 6-20 Motorwagen (O.D. 299/2018).ore 8-20 Street Workout Palermo.