Come previsto dall’ordinanza, sarà cura delle imprese esecutrici dei lavori di provvedere a presegnalare la chiusura per chi proviene dalle diverse direzioni (viale della Regione Siciliana N.O., Bonagia, Falsomiele, S. Maria di Gesù, piazza Torrelunga, Ciaculli, laterale di monte, Villabate, ed A19).

La Polizia Municipale vigilerà comunque sulla circolazione della zona.

PALERMO - La Polizia Municipale informa che da mercoledì 11 aprile fino a venerdì 1 giugno via Emiro Giafar, in corrispondenza del ponte di collegamento con la via Brasca, sarà chiusa al transito veicolare per lavori di manutenzione (O.D. 403 del 06.04.2018).