Le indagini, condotte dalla s

ezione Reati contro il patrimonio della

e coordinate dalla Procura di Palermo, hanno consentito di individuare il commando che bloccò il furgone a pochi metri dal luogo della prima consegna.

I n base alle indagini, ad avere pianificato la rapina sarebbe stato Balsameli, considerato, insieme a Marsala, responsabile di un altro tentato colpo avvenuto il 31 maggio dello scorso anno ai danni dell'ufficio posta di piazza Costellazione

.

In quella circostanza i malviventi avevano praticato un foro nella parete che conduceva alla stanza del direttore della filiale, per prelevare i soldi del Bancomat. La rapina è andata in questo caso in fumo per l'attivazione di un sensore.

Una di loro fu prima costretta ad aprire la cassaforte. La squadra mobile ha oggi arrestato i tre presunti autori della rapina, Giovanni Giotti di 53 anni, Carmelo Balsameli, di 48 e Marco Marsala di 38.