"Dovrei già essere al Teatro Politeama per partecipare alla fiaccolata indetta in occasione della Giornata mondiale dell’Autismo e invece sono ancora a casa a leggere carte. Da queste scopro che all’Ars sono state fatte molte 'assunzioni' di collaboratori dei deputati con fattispecie contrattuali inaudite". Così il presidente dell’Ars,, in un post su Facebook, in merito alla pioggia di assunzioni di collaboratori e portaborse effettuate dai gruppi parlamentari all'Assemblea regionale siciliana."Da lunedì - conclude - metterò mano a una riforma radicale di tutto questo sistema che ha ben tre bacini di precari: gli stabilizzati, i cosiddetti portaborse e i collaboratori previsti dal decreto Monti che destina 58 mila euro ad ogni singolo parlamentare per circondarsi di ulteriori esperti. Così non può andare. Questo sistema deve essere cambiato".