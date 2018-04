PALERMO - "L'escalation di episodi di violenza nelle strutture sanitarie siciliane ha assunto i connotati precisi di una emergenza che deve essere affrontata come tale. Per questo, sentito il presidente Musumeci, auspichiamo che vengano convocati i rispettivi Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare in quelle sedi e con tutti i soggetti interessati, ogni aspetto per fronteggiare drasticamente questi vili fenomeni". Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza commentando l'episodio di violenza avvenuto ai danni di una impiegata dell'Asp di Palermo. "E' chiaro - prosegue Razza - che anche nel caso della dipendente picchiata a Carini, così come in tutti gli altri episodi violenti, la Regione si costituirà parte civile nell'eventuale processo a carico dei responsabili. Alla vittima di questa aggressione, ancora più vile considerato che si tratta di una donna, manifesto la mia sincera solidarietà".(ANSA).