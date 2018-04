PALERMO - Dopo gli infermieri, oggi è toccato ai medici. Quaranta dirigenti medici già in servizio da diversi anni in varie unità operative di Villa Sofia-Cervello hanno firmato questa mattina il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, mettendosi quindi alle spalle un lungo periodo di precariato. I 40 medici si aggiungono così agli 85 infermieri che avevano firmato il contratto negli scorsi giorni, e insieme rappresentano la maggior parte delle 141 unità lavorative che sono rientrate nel piano di stabilizzazione varato dalla direzione strategica in seguito alla normativa madia e alle circolari dell'assessorato regionale alla Salute.(ANSA).