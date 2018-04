PALERMO - Circa 100.000 prodotti ritenuti pericolosi per la salute del consumatore e prevalentemente dei bambini sono stati sequestrati in un negozio di via Oreto, a Palermo, dalla Guardia di finanza. I responsabili, madre e figlio di etnia orientale, sono stati denunciati per violazione alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e per vendita di cose contraffatte, frode in commercio e ricettazione. Tra la merce sequestrata giocattoli, palline, armi giocattolo, scacciapensieri, giochi di spiaggia, molle colorate, fischietti, lanterne, trombette, palloni e bigiotteria di vario tipo. L'operazione è stata denominata 'Bad Toys 2'. I militari hanno subito notato un livello dei prezzi inferiore rispetto agli standard. Gli articoli erano privi delle prescrizioni per il loro utilizzo in sicurezza, del marchio CE, delle indicazioni relative alla regolare importazione e dell'autorizzazione alla distribuzione sul territorio nazionale.(ANSA).