Dopo la guerra tra la segreteria cittadina e il sindaco Alberto Di Girolamo i vertici regionali dei democratici avrebbero deciso di affidare il partito marsalese a un commissario: il nome che circola con insistenza è quello di Domenico Venuti, sindaco di Salemi e componente della segreteria regionale dem, anche se non c'è nulla di ufficiale. Dalla sede palermitana di via Bentivegna avrebbero analizzato il 'caso Marsala' e deciso quindi di nominare un commissario per cercare di mettere ordine nel partito in attesa del congresso cittadino di autunno che dovrà eleggere il successore di Antonella Milazzo, che nel frattempo ha rassegnato le sue dimissioni.eletto nel giugno del 2015 proprio tra le file dem, evidenziando la "scarsa collaborazione" con il partito da parte dell'amministrazione. Da qui la richiesta di dimissioni degli assessori Pd dalla giunta. "Da quando sono stata eletta segretaria, nel novembre 2016 – le parole mdi Milazzo – mi sono fatta portavoce delle difficoltà, delle criticità da smussare, dei malumori da ascoltare. La segreteria ha battuto sempre su mancata condivisione e carenze nell’ordinaria amministrazione, pur riconoscendo sempre il buon lavoro fatto sulla programmazione a lungo termine". In seguito alla presa di posizione del segretario, il coordinamento cittadino del Pd aveva approvato un documento in cui denunciava il "malcontento popolare, che pone l’intero partito in difficoltà nei rapporti con la città". per quanto riguarda il sostegno in Aula si è profilata una valutazione "caso per caso", nell'approvazione degli atti. Poi l'invito agli assessori Clara Ruggieri, Annamaria Angileri e Agostino Licari a rimettere le deleghe "in conformità ai principi sanciti dallo statuto e dal codice etico del partito"., con il gruppo consiliare e la stessa segreteria che si sono divisi in favorevoli e contrari alla decisione di Milazzo. Da qui la decisione del segretario regionale Fausto Raciti di mettere mano al 'caso Marsala' e la scelta sembra essere ricaduta su Venuti.