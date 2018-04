Ha una prognosi di sette giorni un insegnante di cinquant'anni, ipovedente, dell'istituto comprensivo Abba Alighieri di via Ruggero Marturano a Palermo, nella zona di via Ammiraglio Rizzo.. Una dinamica ancora tutta da chiarire e sulla quale sta adesso indagando la polizia, avvisata dai medici del Civico, dove il professore è stato trasportato da un collega.L'alunna avrebbe riferito al genitore che il prof "aveva alzato le mani", poi avrebbe ritrattato. Il padre, ascoltato dalla polizia, ha ammesso di aver aggredito il cinquantenne perché "aveva buttato fuori dall'aula la figlia". Le relative responsabilità sono da accertare.. Nel 2016 uno dei casi più eclatanti, quando la polizia denunciò per lesioni aggravate quattro persone accusate di avere partecipato al raid punitivo nei confronti di un professore dell'istituto comprensivo Antonino Caponnetto. Lo scorso anno un altro insegnante finì nel mirino: a picchiarlo il padre di un ragazzo che non frequentava la scuola, ma che si era introdotto nell'istituto durante l'ora di Educazione fisica.