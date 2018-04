"La rete viaria è la priorità del governo - ha affermato il governatore in conferenza stampa -. La Sicilia ha pagato da troppo tempo una politica miope improntata all'insensibilità dei governo centrale e regionale. Questa stagione è chiusa, l'impegno dell'Anas è la conferma della rinnovata collaborazione".

PALERMO - "Per la Sicilia c'è un piano di investimenti per 4 miliardi di euro. L'isola non ha bisogno di nuove strade ma di ammodernare quelle esistenti". Così l'ad di Anas, Gianni Armani, a Palermo , per fare il punto sui cantieri aperti e quelli da aprire assieme al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.La Licodia eubea libertinia, la Occidentale-etena, la Gela-Agrigento con la tangenziale, la statale 121 con la rotatoria di Bolognetta: sono le arterie sulle quali il presidente della Regione si è confrontato con l'ad di Anas per completare le opere per un totale di oltre un miliardo di euro.