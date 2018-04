In piazza Ventimiglia, nella zona della Kalsa, torneranno presto le panchine, che stavolta saranno ben saldate al terreno per evitare ulteriori furti.Antonio Nicolao, che la scorsa settimana insieme ad alunni, residenti della zona e gli ospiti di un centro di accoglienza, ha dato il via alla rivalutazione dell'area. . Saranno collocate mercoledì mattina. Questo gesto ci conferma che quell'area sta a cuore a molti, compresi commercianti e residenti che si impegneranno a trattarla come bene comune, da protegegre a tutti i costi