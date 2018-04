PALERMO - Uno striscione lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo - all'altezza dello svincolo di Capaci dove il tritolo della mafia uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta - per protestare contro la presenza di Silvio Berlusconi al Quirinale per le consultazioni in vista del nuovo governo. Lo striscione, apparso su un cavalcavia dell'autostrada, recita: "Presidente chi ha finanziato la mafia non può essere gradito al Quirinale". Il riferimento è alle motivazioni della sentenza di Cassazione sul processo per concorso esterno in associazione mafiosa a carico dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. Secondo i giudici Berlusconi avrebbe pagato Cosa nostra per assicurarsi protezione. Le foto dello striscione sono subito diventate virali sui social network.