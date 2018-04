USTICA (PALERMO) - Dopo i successi della prima edizione, che nel 2017 ha visto protagonisti artisti di fama internazionale come Ingrid Fliter, Davide Cabassi, Anton Dressler, Tatiana Larionova e il Trio Casa Bernardini, anche nell’estate 2018 torna a Ustica “Musica manent festival”, direttore artistico Alberto Chines, nell’ambito della quarta edizione di “Ustica Villaggio Letterario”, la manifestazione ideata e diretta da Anna Russolillo, in programma nella tradizionale cornice di Punta Spalmatore.“Musica manent festival” si terrà dal 19 al 26 luglio e propone cinque concerti di musica classica, che spaziano dai capisaldi del repertorio solistico e d’insieme a rarità, prime assolute e, soprattutto, tante sorprese. La nuova edizione 2018 del festival sarà infatti caratterizzata da una proposta musicale originale e assai varia: tutti gli artisti coinvolti, di fama nazionale e internazionale, si esibiranno durate ogni serata in diverse formazioni, alternandosi e dialogando fra loro e con il pubblico, unendo quindi fantasia e voglia di comunicare con doti musicali strabilianti, programmi dinamici e interessanti, nel segno di un alto valore artistico.Direttore artistico, Alberto Chines. I musicisti ospiti di questa seconda edizione di “Musica Manent festival” sono, insieme allo stesso Chines, Davide Cabassi (pianoforte), Anna Serova (viola), Roberto Molinelli (viola), Luca Bossi (flauto), Tatiana Larionova (pianoforte) e il Trio Casa Ber­nardini (Enrico Graziani, Marcello Miramonti, Alberto Chines).Questo il programma: giovedì 19 luglio, il via al festival alle ore 22, con il concerto intitolato “Da genti e paesi lontani”; domenica 22 luglio, “La città dei sogni”; lunedì 23 luglio, “Il popolo, il tango e la gioventù”; martedì 24 luglio, “Classici…o quasi” e giovedì 26 luglio, “Sinergie”.