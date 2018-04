PALERMO - "I cittadini che intendono procedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali devono poter ottenere gratuitamente gli estratti di ruolo richiesti a Riscossione Sicilia in via telematica". Lo chiede Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd che ha presentato una interrogazione all'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao proprio per chiedere la gratuità alle richieste dei contribuenti degli estratti di ruolo sulle cartelle esattoriali di Riscossione Sicilia.Attualmente il regolamento per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi, adottato da Riscossione Sicilia dal 15 dicembre 2017, stabilisce che quando un contribuente chiede copia in via telematica di un estratto di ruolo debba pagare da 5.16 a 10.33 euro di diritto fisso, più 0,25 per ogni facciata del documento stesso, con costi che lievitano in maniera consistente per gli estratti di ruolo di grandi dimensioni."Il punto - dice Cracolici - è che i contribuenti sono costretti a rivolgersi alla richiesta telematica a pagamento perché il sito internet di Riscossione Sicilia è obsoleto e non consente ai contribuenti una piena e soddisfacente acquisizione dei dati necessari, così come invece avviene nelle altre regioni italiane che possono beneficiare del buon servizio internet offerto da Agenzia delle entrate - Riscossione ex Equitalia, che consente una piena accessibilità agli atti senza aggravio di costi". "L'Associazione nazionale commercialisti ed esperti contabili - aggiunge Cracolici - ha chiesto ai vertici di Riscossione Sicilia ripristinare la totale gratuità per gli estratti di ruolo richiesti telematicamente. Chiediamo inoltre all'assessore, nella qualità di socio di maggioranza di Riscossione Sicilia, anche un adeguamento delle strutture tecnologiche e del sito web a servizio degli utenti". (ANSA).