Salemi, con il suo patrimonio storico, culturale, urbanistico, ambientale e monumentale, - sottolinea Gucciardi - è stata testimone dell'incontro fra le tre grandi religioni monoteiste, la cristiana, l'ebraica e la musulmana. Gli edifici monumentali cristiani, il quartiere ebraico della Giudecca e quello islamico del Rabato, documentano la convivenza nel corso dei secoli delle diverse religioni. L’eredità lasciata dalle dominazioni che si sono alternate è inestimabile, - continua - per questo la città storica della Valle del Belice, deve essere salvaguardata preservando l'identità urbana definita dalla trama edilizia e la particolarità del suo centro storico, anche attraverso un programma contenente gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, urbano e rurale di Salemi".

PALERMO - "La città di Salemi in ragione del suo patrimonio storico, artistico e culturale e dei valori simbolici di cui è testimone deve essere riconosciuta come 'città d’arte e cultura'". Lo dice il parlamentare regionale Pd Baldo Gucciardi che ha presentato un ddl per il riconoscimento dell’alto valore storico e culturale della cittadina in provincia di Trapani, per altro protagonista del Risorgimento Italiano, essendo stata il 14 maggio del 1860, seppure per un solo giorno, prima capitale dell'Italia unita. "