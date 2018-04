Le telecamere inquadrano un furgone Fiat, modello Doblò, di colore bianco. Inizia l'azione del commando che si concluderà, un'ora e mezza dopo, con l'assalto a un portavalori in via Salvatore Puglisi, a Palermo. Bottino da un milione e 700 mila euro.Giovanni Giotti, 53 anni, guardia giurata presso una ditta di trasporti, considerato il basista, Carmelo Balsameli, 48 anni, e Marco Marsala, di 39.Il lavoro dei poliziotti della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra mobile è stato certosino. Ne è venuta fuori la mappatura degli spostamenti del commando.. Quindi di seguito al Foro Italico, in via Crispi, per poi giungere in via Marchese di Villabianca, dove le guardie giurate del portavalori si fermano al bar per bere un caffè. Alle 7:22 il Doblò transita in via Puglisi, quindi alle 7:55 si immette in via Sampolo. Al volante sembra esserci una sola persona. Gli altri rapinatori, secondo l'accusa, sono nascosti dietro.si nota la compressione delle sospensioni delle ruote posteriori. Il carico è pesante. Alle 07:59 il mezzo è di nuovo in via Salvatore Puglisi, dove alle 8:01 arriva il furgone portavalori della Saetta.Alla 8:10 si vede il Fiat Doblò bianco in fuga. Lo stesso viene immortalato in direzione di via Salvatore Bono. Sarà abbandonato all'incrocio con via Angelo Piraino Leto.Durante la stessa mattina la macchina viene vista transitare accanto al furgone. Prima alla guida c'è un solo uomo. Poi, l'abitacolo si riempie di passeggeri. Secondo il pm, era la macchina d'appoggio su cui sono saliti i banditi dopo il colpo. Una ricostruzione che al momento non ha convinto il gip Annalisa Tesoriere che ha respinto la richiesta di arresto per Giuseppe Taormina. È vero, Taormina possiede una Multipla ma non c'è alcuna certezza che sia la sua quella ripresa dalle telecamere, e neppure che ci sia lui al volante e che sul mezzo trovino posti i rapinatori.