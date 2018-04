PALERMO - Sono numerose le segnalazioni che stanno pervenendo ai contatti dell’Associazione Codici Sicilia da parte di utenti siciliani caduti nella trappola dei finiti rivenditori di biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Messina in calendario per il 21 giungo 2018. L'Associazione ha attivato uno sportello dedicato alle vittime della truffa scoperta il 23 marzo scorso dalla Polizia Postale dell'Emilia-Romagna ai danni dei fan di Vasco Rossi messa in piedi da un vicentino ed un moldavo - ora indagati per sostituzione di persona, contraffazione di marchi e turbata libertà di commercio - che avrebbero creato otto siti internet spacciandosi per rivenditori ufficiali dei biglietti per i concerti del prossimo tour estivo del cantante modenese.Lo sportello - raggiungibile scrivendo a segreteria.sicilia@codici.org o telefonando al 320.2281052 - è stato creato in seguito a numerose richieste d'aiuto pervenute all'Associazione da parte di utenti siciliani che lamentavano di essere caduti in una truffa per la vendita di finti biglietti per il concerto di Vasco Rossi in programma a Messina il prossimo 21 giugno.Codici Sicilia ha anche messo a disposizione delle vittime della truffa il proprio staff di legali "per predisporre l'esposto - denuncia con la contestuale istanza di qualificazione di persona offesa, propedeutica ad avviare una costituzione collettiva di parte civile nell'instaurando procedimento penale con il fine ultimo di far ottenere alle vittime del raggiro il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta posta in essere dai presunti truffatori".