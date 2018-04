L'assessorato all'Energia non si è limitato a scrivere a Comune e Rap, ma anche alla Corte dei conti e alla Procura di Palermo: “In relazione alle gravi criticità alle disfunzioni e ai ritardi che possono integrare gli estremi di violazione del Codice dell'Ambiente, nonché fattispecie di danno erariale per omessa raccolta differenziata - si legge nel documento - si trasmette la presente nota agli organi di controllo di vigilanza e giurisdizionali”. La nota con cui i dirigenti dell'assessorato all'Energia danno il via libera al conferimento in deroga non contiene solo l'attesa autorizzazione quindi, ma anche una serie di dure precisazioni. “Appare anomala la coincidenza di tre guasti nell'arco di pochi giorni – si legge ancora - sembrano causati da una inidonea raccolta ed immissione nell'impianto di rifiuti non ammissibili”. Il primo punto della missiva si riferisce al fatto che il guasto all'impianto fisso è stato causato dal tentativo di smaltire blocchi e detriti edili come blocchi di tufo. “La quantità di rifiuti indifferenziato raccolti - prosegue la nota - appare in aumento anziché in decremento come richiesto dalle normative”.

“Si sollecitano la Rap e il Comune - si legge infine - ad avviare con urgenza ogni possibile intervento per avviare su tutto il territorio la modalità di raccolta differenziata più efficace”, e ancora: “A presentare il progetto esecutivo per il rimodellamento dell'argine della sesta vasca per dare avvio ai lavori di ampliamento della capacità di abbancamento al fine di scongiurare imminenti emergenze nella raccolta e smaltimento dei rifiuti della città di Palermo”.

Come già riferito tra le concause del danneggiamento dell’impianto anche la presenza di rifiuti speciali nei cassonetti, non smaltiti correttamente.

Si chiede con forza ai cittadini di non conferire rifiuti ingombranti, pericolosi, speciali o inerti nei contenitori. Esiste un servizio a domicilio per chiedere il ritiro gratuito dei propri ingombranti e si ricorda che sono presenti in tutte le circoscrizioni degli scarrabili mobili dove potere conferire il mobilio da disfarsi".

Il modello Orlando sta conducendo l’azienda sull’orlo del fallimento e ha trasformato una città in un’enorme discarica a cielo aperto, tanto che Palermo si trova oggi agli ultimi posti tra i comuni siciliani per raccolta differenziata. A

vevo lanciato l’allarme già in campagna elettorale – ha precisato Ferrandelli – e mi dispiace costatare che in questi mesi la situazione è addirittura peggiorata tanto da costringere la Regione a mettere in mora il Comune.

Il modello che ho presentato durante la scorsa campagna elettorale comporterebbe nei mesi l’eliminazione dell’emergenza rifiuti, di guasti che paralizzano la raccolta e infettano la città - conclude il consigliere di opposizione -. Abbiamo diverse unità lavorative inutilizzate della Srr che verrebbero tutte impiegate e si potrebbe tornare perfino ad assumere, abbassando la bolletta e migliorando la qualità dell’ambiente.

Urge un repentino cambio di rotta. Stiamo parlando di opportunità ambientali, ma anche di risparmi in bolletta e di nuovi posti di lavoro".

