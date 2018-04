ROMA - Una perturbazione atlantica in avvicinamento dalla penisola iberica determinerà da domani un graduale peggioramento del tempo a iniziare dalle regioni occidentali italiane, accompagnato da venti di burrasca e mareggiate sulle isole maggiori e sulla Calabria. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e che avverte che i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese,potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.In particolare, l'avviso prevede dal primo mattino di domani, venti di burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione sulla Calabria, che tenderanno a ruotare gradualmente dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo monitoraggio.