"Giombattista Lombardo non è ne dipendente ne facente parte di una Associazione iscritta al nostro registro regionale, essendo l'Anopas (associazione alla quale afferisce Lombardo) stata cancellata da tale registro lo scorso anno e, per questi motivi, totalmente fuori e avulso al nostro Sistema. Evidenziare, pertanto, la sua appartenenza alla Protezione Civile non risulta un fatto vero. Saremo, quindi, costretti, nel caso di danno alla nostra immagine o peggio alla nostra integrità morale e civile o altro, tutelare l'intero Sistema di Protezione Civile nelle sedi opportune. Questo Drpc Sicilia è, in ogni caso, vicino e solidale con la giovane di Pachino, vittima di presunte violenze da parte di Lombardo recentemente accusato di violenza sessuale aggravata, e con la sua famiglia per quanto accaduto e siamo certi che la giustizia farà luce". Lo dice il dirigente generale del Drpc Sicilia, Calogero Foti, riferendosi all'uomo arrestato per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina a Pachino (Sr).(ANSA).