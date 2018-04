PALERMO - La pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare farà tappa a Palermo. L'esibizione è stata fissata per l'8 luglio. Quello di Palermo sarà l'unico evento delle Frecce tricolori nel sud Italia. "Rivolgo un sentito ringraziamento al sindaco, Leoluca Orlando, per essere riuscito ha portare a Palermo questo evento mondiale che richiamerà da tutta la Sicilia migliaia di turisti e appassionati - afferma il consigliere comunale del Pd Giovanni Lo Cascio -. L'Aeronautica Militare ha voluto essere nella nostra splendida città come giusto riconoscimento nell'anno di Palermo Capitale della Cultura. Sarà una vetrina di primo piano - conclude Lo Cascio -, mostreremo al mondo le bellezze della nostra città nella magica atmosfera delle Frecce Tricolori".