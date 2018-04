RAGUSA - La Procura di Ragusa ha depositato nella segreteria del Gip la convalida della richiesta di sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, che è agli ormeggi a Pozzallo dal 18 marzo scorso. L'imbarcazione è stata fermata dalla Procura distrettuale di Catania nell'ambito dell'inchiesta sulle procedure di salvataggio di 218 migranti, su indagini della squadra mobile di Ragusa e dello Sco della polizia di Roma. Il Gip etneo, Nunzio Sarpietro, ha convalidato il sequestro per il reato di immigrazione clandestina contestato al comandante Marc Reig Creus, alla capo missione Ana Isabel Montes Mier e al coordinatore della Ong, Gerard Canals, ma non quello di associazione per delinquere, e spostato la competenza a Ragusa. Il procuratore Fabio D'Anna e il sostituto Santo Fornasier hanno depositato ieri la richiesta di convalida del fermo, sulla quale deciderà il Gip di Ragusa. Il capitano e la capo missione due giorni fa non si sono presentati ai magistrati Andrea Bononomo e Fabio Regolo, della Procura distrettuale di Catania, che avevano fatto notificare loro un avviso a comparire in qualità di indagati. I loro legali contestano l'efficacia giuridica dell'atto sostenendo che la competenza è adesso esclusiva della Procura di Ragusa. (ANSA).

