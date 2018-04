L’iniziativa, nata in collaborazione con la Regione Siciliana per favorire l’occupazione e promuovere la nascita di Spin Off di ricerca sul territorio, si svilupperà attraverso specifici progetti di formazione che vedranno impegnati per 18 mesi i 50 laureati in attività di studio e di ricerca.

I progetti, che saranno resi noti lunedì durante la cerimonia, sono stati predisposti dagli istituti del CNR afferenti all’Area della Ricerca di Palermo e localizzati nella Sicilia occidentale, con l’intento di offrire a questi giovani opportunità concrete di inserimento nel mercato del lavoro. Il percorso formativo, infatti, mirerà all’imprenditorialità innovativa, alla ricerca industriale, allo sviluppo pre-competitivo, all’innovazione organizzativa e manageriale, alla qualificazione delle competenze, e sarà contraddistinto da un elevato contenuto tecnologico ed innovativo.

All’evento interverrà l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Prof. Roberto Lagalla.

PALERMO - Si svolgerà domani, lunedì 9 aprile, alle ore 9:00, presso l’aula convegni dell’Area della Ricerca di Palermo del CNR, in via Ugo la Malfa 153, la presentazione dei 50 laureati vincitori delle borse di formazione che lo scorso gennaio il CNR ha messo a disposizione attraverso una pubblica selezione.