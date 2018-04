"Trascorrono le loro giornate cercando piccoli lavoretti o elemosinando qualcosa per mangiare. Poi tornano al palchetto dove noi volontari li assistiamo durante le ronde settimanali. E' una situazione grave, come tante a Palermo e per la quale chiediamo ancora una volta l'intervento delle istituzioni".

. A distanza di pochi mesi si è nuovamente trasformato in un angolo di disperazione: dallo scorso inverno lì trovano rifugio i senzatetto e i resti di cibo, montagne di coperte e cartoni fanno temere ai residenti della zona che la struttura piomberà ancora una volta nel degrado.Un luogo che dista soltanto pochi metri dal palchetto, dove un gruppo di balordi ha dato alle fiamme i loro giacigli. "I materassi sono stati bruciati - spiega Giuseppe Li Vigni della onlus "Gli Angeli della Notte" - e loro si sono spostati per trovare riparo. E' successo durante i mesi più freddi, purtroppo non avevano alternativa"."L'area è spesso buia - racconta Antonietta Lo Cicero - ed è a prescindere diventata pericolosa. A ciò si aggiunge la quantità di rifiuti che purtroppo viene alimentata dalla presenza di chi vive nel palchetto, diventato un vero e proprio dormitorio". Il timore è che si torni indietro nel tempo, al periodo in cui nella struttura fu anche trovato un uomo senza vita: "Ricordo ancora quel giorno - dice Manlio Turturro, che abita in un palazzo storico della zona - e mi addolora l'eventualità che possa verificarsi di nuovo. I nostri monumenti, i gioielli della città, non possono essere violati in questo modo e, allo stesso tempo, i meno fortunati non devono essere lasciati in balia del loro destino"."Ci sono interi palazzi abbandonati - sottolinea li Vigni - conventi chiusi, strutture vuote. Perché non metterli a disposizione di chi vive in strada? Perché non cercare una soluzione per chi ha perso tutto ed ha come unica soluzione la strada? Basterebbe poco per restituire a questa gente la propria dignità".