PALERMO - La Polizia ha individuato l'autore di una rapina messa a segno lo scorso 29 ottobre in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli agenti della squadra mobile e del commissariato Oreto Stazione sono risaliti ad un ragazzo gambiano di 16 anni ospite di un centro di una comunità in centro.Nei filmati si vede il ragazzo che avvicina una donna e le strappa il cellulare e poi tenta di portare via la borsa. Tentativo vano visto che la donna resiste. Adesso i poliziotti hanno eseguito nei suoi confronti il provvedimento cautelare di collocamento presso una comunità alloggio, così come disposto dal Tribunale dei Minorenni di Palermo. (ANSA).