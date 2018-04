Mamma e papà distratti dal selfie: il passeggino con il loro piccolo finisce in mare ma alla scena assiste un passante che riesce a salvare il bambino, il quale non ha riportato nessun danno. E' accaduto sul lungomare di Porto Cesareo (Lecce). La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia. I genitori del bambino erano impegnati in un selfie ed il passeggino, lasciato senza freno, spinto dal vento è caduto nelle acque del Porto vecchio. La giovane coppia non si è accorta di nulla a differenza di un passante che si è gettato in mare e ha recuperato il passeggino con il bambino il quale è stato poi sottoposto a visita dai medici del 118 giunti sul posto. (Ansa)