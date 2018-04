Viaggiavano in quattro su un'auto quando sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Due ragazzi, di 18 e 30 anni, sono morti sul colpo. Gli altri due occupanti della Citroen C3 sono feriti. E ferito è anche il conducente dell'altro mezzo rimasto coinvolto nello schianto. A dare notizia dell'incidente l'Anas.La società autostrade "comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 ''Via Casilina'' è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto due autovetture provocando il decesso di due persone. Sul posto è presente il personale dell'Anas per consentire la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione il prima possibile".